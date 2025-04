La strage di Monreale, Calvaruso davanti al Gip ammette di avere sparato

Monreale, Palermo - Ha ammesso di avere sparato e si è detto profondamente addolorato. Salvatore Calvaruso, il ragazzo dello Zen di 19 anni accusato della strage di Monreale, oggi pomeriggio è comparso davanti al gip Ivana Vassallo per l'udienza di convalida del fermo. Il giovane assistito dall'avvocato Corrado Sinatra, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto alcune dichiarazioni spontanee in cui ha affermato di avere impugnato la pistola dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al bar di via D'Acquisto in seguito a una lite per motivi banali. All'udienza erano presenti i pm Felice De Benettis e Luisa Vittoria Campanile.

Il gip si è riservato di decidere sulla misura cautelare.