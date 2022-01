La strana morte di Vincenzo Carrubba. Disposta l'autopsia

Acate - E' morto annegato nell'invaso artificiale dell'azienda in cui lavorava, la Feudo Arancio. Il motore del suo trattore era acceso, segno che Vincenzo pensava di riprendere la marcia di lì a poco. E invece è finito nel grande lago artificiale, il cui fondo è limaccioso, restando impigliato a cinque metri di profondità fino a ieri pomeriggio alle 17,30, quando i sommozzatori hanno recuperato il corpo.

La magistratura ragusana ha disposto l'autopsia sul corpo di Vincenzo Carrubba, 38 anni, sposato, padre di due bambini, morto ieri in un incidente sul lavoro. Troppe cose non quadrano. Vincenzo è scivolato? ha avuto un malore? Acate non si rassegna a questa morte ingiusta.

“Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri comunali e tutti i cittadini di Acate si associano al grave dolore che ha colpito la famiglia Carrubba-Salemi per la perdita del caro Vincenzo. Acate piange un figlio del nostro paese, educato, rispettoso e di una bontà d’animo eccezionale. Altruista, disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Un eccellente marito e un amorevole padre di due splendidi bambini.

Che la terra ti sia lieve. Non ti dimenticheremo. Ciao Vincenzo”. Così l'amministrazione comunale presieduta da Giovanni Di Natale.