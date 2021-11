La villa sul mare e l’incontro misterioso di Salvatore e Mariano

Casteldaccia - Ventinove anni dopo la scomparsa di Mariano Farina e Salvatore Colletta, i ragazzini di 12 e 15 anni spariti nel nulla il 31 marzo 1992, si apre una pista che porta alla villa sul lungomare di un imprenditore, in contrada Gelso. Il fratello di Salvatore, Ciro - oggi 42enne - parlò già all’epoca dei fatti di una villa dov’erano stati il giorno prima della scomparsa "a rubare qualcosa", con Mariano e un altro amico. Avevano marinato la scuola per andare al mare e, dopo il bagno, pensarono di entrare nella casa a farsi una doccia, per non far sentire l’odore di salsedine ai genitori.

All’interno trovarono “il ben di Dio" - consistente in una grande gabbia con un merlo indiano, un coniglio e una canna da pesca - che i tre si spartirono come refurtiva. Riascoltato dai pm palermitani Francesca Mazzocco e Gaspare Spedale, i carabinieri hanno effettuato sopralluogo. Ma il gong è suonato e i 6 mesi di approfondimenti concessi dal gip sono scaduti, senza portare a nulla. La Procura è tornata a chiedere l'archiviazione del fascicolo, a cui la famiglia si oppone: “Le indagini devono proseguire - afferma l'avvocato Bonaventura Zizzo -, altre persone potrebbero conoscere particolari importanti”.

Il giorno dopo, infatti, Mariano sarebbe tornato con Salvatore nell’abitazione, sulla statale 113, imbattendosi in un personaggio misterioso, forse un custode-giardiniere della casa, ma non si è ancora capito chi sia. Anche la sorella di Salvatore, Maria Grazia, non ha mai smesso di cercare la verità; i Farina invece hanno lasciato la Sicilia da 22 anni, e seguono il caso a distanza dagli States. Un ex boss del clan di Bagheria, Giuseppe Carbone, ha dichiarato di recente che gli Scaduto – la cosca attiva nella zona – una volta gli dissero: “Chissà che cosa hanno visto entrando, magari li hanno sciolti nell'acido".