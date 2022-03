Laura Petrolito, 16 coltellate e giù nel pozzo: 30 anni a Paolo Cugno

Siracusa - La Cassazione ha confermato oggi la sentenza a 30 anni di carcere emessa in Appello a Catania nei confronti di Paolo Cugno, 30 anni, l’operaio 30enne di Canicattini Bagni, nel siracusano, accusato dell’omicidio nel marzo del 2017 della compagna 20enne Laura Petrolito (insieme nella foto). Il delitto avvenne in un appezzamento di terreno in contrada Tradituso, di proprietà della famiglia dell’imputato.

Un assassinio scaturito da una lite tra i due giovani, poco prima di morire la ragazza aveva postato su Fb una frase rivelatrice dei dissapori: “Tradire non è solo fare sesso con un’altra persona, cancellare i messaggi o mentire su dove si va è già tradire”. Il litigio degenerò, fino alla decisione dell'uomo di impugnare un coltello custodito all’interno di un capanno e infliggere 16 coltellate sul corpo della donna, per poi gettarlo in fondo a un pozzo. Nel processo l’avvocato difensore, Carlo Taormina, aveva puntato sull’infermità mentale dell'assistito.