Lei vuole divorziare ma scopre che il marito era già sposato con un’altra

Agrigento - Mentre preparava le carte per il divorzio ha scoperto che il marito era già sposato e che quel matrimonio precedente – contratto in America – non era mai stato annullato. La vicenda ha visto protagonista una donna agrigentina di 52 anni e ora l’uomo, un 47enne abruzzese, Massimiliano Gaetani, è stato rinviato a giudizio per bigamia dal Tribunale di Agrigento al termine dell’udienza pre dibattimentale presieduta dal giudice Agata Genna. L’uomo rischia una pena fino a cinque anni di reclusione.

