Libero Caridi, ucciso a 2 anni dal nonno: il corpicino torna in Campania

Favignana, Tp - Tornerà a Cava de' Tirreni il corpo di Libero Caridi: il bambino di neanche 3 anni morto tre sere fa a Favignana. La madre Viviana è originaria del comune salernitano, dove in tanti conoscono il padre, stimato medico del posto. Non è escluso che il funerale del piccolo si possa tenere proprio lì, dove il parroco ha organizzato una preghiera con tutti i fedeli in segno di vicinanza alla famiglia straziata da una tragedia inconcepibile.

Il bambino è stato travolto da una manovra in retromarcia fatta dal nonno, che non si era accorto della sua presenza dietro la vettura. L’anziano, 75 anni, non s’è accorto di nulla ed è sotto choc. La Procura trapanese ha deciso di non sottoporre il corpo del bimbo all’autopsia. Intanto, sull’isola dell’arcipelago delle Egadi, il sindaco Francesco Forgione ha proclamato il lutto cittadino per oggi: bandiere a mezz'asta in Comune e chiusura di tutti gli uffici e i negozi dalle 8.30 alle 9.30, proprio mentre la salma di Libero lascerà la Sicilia.