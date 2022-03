Madre e figli in ospedale, identificata la gang della pompa di benzina

Palermo - Una decina di giovani, ragazzi e ragazze fra i 20 e i 30 anni che hanno la loro base fra i palazzoni di via Pitrè nella zona di Altarello, periferia di Palermo. Sarebbero loro i responsabili del violento pestaggio che sabato intorno a mezzogiorno ha mandato all'ospedale un'insegnante e i suoi due figli mentre facevano benzina in un distributore vicino all'aeroporto di Boccadifalco. Commercianti e residenti della zona li conoscono e ci stanno alla larga, a cominciare dal benzinaio pronto a rifornirli senza battere ciglio, pur vedendo che stavano saltando la coda.

"Eccoli sono di nuovo qui", ha detto sottovoce il gestore all'insegnante mentre pagava il carburante. "Era intimorito e rassegnato all'ennesimo sopruso e come lui gli altri automobilisti in coda", ricorda la donna. Solo lei ha avuto il coraggio di chiedere al gruppo di rispettare il turno, di comportarsi in maniera civile. Risultato? Due minuti dopo era a terra sanguinante, insieme ai due figli. Picchiata selvaggiamente dalle donne del gruppo, mentre gli uomini aggredivano i suoi figli. "C'era un uomo che li ha aiutati a scappare prima che arrivassero i carabinieri - ricorda l'insegnante - Non li ha fermati per salvarci dalle botte, ma per non farli prendere, perché aveva capito che sarebbero arrivate le pattuglie".

I militari della stazione di Altarello di Baida già sabato hanno sentito i testimoni e il gestore del distributore. Tutti verranno risentiti nei prossimi giorni alla luce della denuncia piena di particolari presentata dalla donna. I militari, su delega della procura, stanno cercando videocamere che abbiano inquadrato l'aggressione o la fuga del gruppo. A quanto pare l'impianto di sorveglianza del distributore non era funzionante al momento del pestaggio. Si cerca anche l'utilitaria di cui gli investigatori conoscono sia modello che colore.