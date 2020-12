Mafia: sequestrati beni per 2 mln a imprenditore plastiche

Vittoria - Ammontano a due milioni di euro i beni che la Dia di Catania ha sequestrato a Raffaele Donzelli, 47 anni, imprenditore nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche in provincia di Ragusa. Il provvedimento è stato ordinato dai giudici della sezione misure

di prevenzione del tribunale di Catania su proposta della procura distrettuale e del direttore della Dia. Raffaele Donzelli fu arrestato a fine maggio per bancarotta fraudolenta mediante distrazione: aveva tentato di recuperare tramite i genitori, la moglie e le sorelle, rifiuti plastici non

pericolosi mediante l'uso di svariate società. Aziende create ad hoc che, dopo aver accumulato enormi debiti, anche verso l'erario, venivano svuotate dei beni aziendali e delle autorizzazioni ambientali richieste e lasciate fallire o dismesse in attesa del fallimento e sostituite da altre società comunque destinate ad avere breve vita. Del patrimonio sequestrato fanno parte due aziende che operano nel settore

dell'abbigliamento, due autovetture, una moto, conti correnti e disponibilità bancarie.