Marcello Cannata, salma sequestrata, funerali rinviati

Modica - I carabinieri della Compagnia di Modica, su delega della Procura della Repubblica di Ragusa, hanno sequestrato, questa sera, la salma dell'imprenditore modicano Marcello Santo Cannata.

I funerali del 50enne, morto in seguito alla perforazione dell'intestino procurata da una protesi vascolare che gli era stata impiantata ai reni circa quindici anni fa all'Ismett di Palermo, erano stati annunciati per venerdì 22 ottobre, ma a questo punto sono stati rinviati a data da destinarsi. Non è ancora noto se il provvedimento di sequestro sia stato operato motu proprio dall'autorità giudiziaria, o se sia avvenuto a seguito di denuncia da parte dei familiari.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Maggiore di Modica, a disposizione della Procura per gli accertamenti di legge. Si attende a questo punto la nomina del medico legale incaricato dell'esame autoptico.