Mascalucia: il coltello, il complice e i prossimi passi dell’inchiesta

Mascalucia, Ct - È ufficiale: sarà sottoposta a perizia psichiatrica Martina Patti, la 23enne fermata per l'uccisione della figlia Elena di 5 anni, tre giorni fa Mascalucia. Il suo avvocato Gabriele Celesti, minacciato sui social, non si sbilancia sulle condizioni dell'assistita ma ha annunciato che la farà visitare da un esperto: attende prima di acquisire gli atti e di incontrarla oggi per l'interrogatorio di garanzia. "Vedrò in che stato la troverò - ha detto -. Ci sono anche altre vittime in questa tragedia, i nonni materni sono sconvolti: hanno perso una nipote che era come una figlia, e una figlia che è in carcere".

La Procura di Catania, invece, ritiene che la madre abbia agito in maniera lucida e premeditata. Per una questione di tempi, i pm ritengono che addirittura che Patti si sia recata all'asilo dopo aver già scavato la buca in cui sotterrarla. Si sarebbe sciolta in lacrime solo al momento della confessione, cercando di sostenere il piu' possibile la bugia del sequestro armato. Sul sospetto che possa avere avuto un complice, qualcuno che sapeva o intuiva e l'ha coperta, “abbiamo fatto verifiche su tutti i familiari stretti - rivelano i carabinieri -, ma al momento non si sono evidenziate anomalie". Ma si continua a indagare anche su questo fronte. Domani, venerdì, l’udienza di convalida del fermo davanti al gip. Nel frattempo, va trovata l’arma del delitto e eseguita l’autopsia sulla piccola: proprio oggi sarà conferito l'incarico al medico legale.

Vanno riempiti anche i tanti “vuoti” di memoria della ricostruzione, i troppi «non so, non ricordo» che riempiono le pagine dei verbali e riguardano lo stesso coltello usato per uccidere. La 23enne ha passato la sua prima notte in isolamento, in una cella dell'istituto femminile di piazza Lanza, lontana dalle altre detenute che potrebbero minacciarla e controllata a vista dalle guardie penitenziare per timore che, lasciata da sola, possa commettere getti estremi. “Ogni tanto la bambina diceva che il papà non dormiva più a casa, da qui abbiamo capito che i genitori non stavano più insieme - dichiara Veronica Piazza, maestra e direttrice dell’asilo di Tremestieri Etneo frequentato dalla piccola, l'ultima ad averla vista viva prima della mamma -. Martina era una mamma molto presente, chiedeva sempre come stava la bambina, se aveva la tosse. La portava dal dottore, dall’allergologo. È inspiegabile”. Nessuno, anche oltre l'ambito familiare, aveva colto segnali di un disagio così assoluto.