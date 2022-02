Maxi sequestro di tonno rosso e pesce spada nel ragusano

Ragusa - Circa 10 tonnellate di prodotto ittico sono state sequestrate con diverse attrezzature di pesca illegali durante l’operazione «Sirio», condotta per due settimane dalla Guardia Costiera, che ha elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 52.000 euro. I controlli sulla filiera della pesca hanno interessato la provincia di Ragusa oltre che quelle di Siracusa, Catania e Messina, e hanno avuto l’obiettivo di verificare la cattura, la detenzione e la commercializzazione di specie non rispondenti alla taglia minima biologica di riferimento.

Le ispezioni hanno riguardato, con particolare attenzione, il tonno rosso e al pesce spada, in questo periodo dell’anno tutelato da regolamenti nazionali e comunitari al fine di favorirne la riproduzione per evitarne l’estinzione nel Mediterraneo. Le specie ittiche congelate erano sprovviste di documentazione di tracciabilità. I controlli hanno fatto emergere anche carenze igienico sanitarie e la presenza di prodotti scaduti, utilizzati per il confezionamento di preparati gastronomici: è stato avviato tutto alla distruzione presso un centro di smaltimento rifiuti.