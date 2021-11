Messina Denaro, i nomi dei massoni nella lista sul block notes

Castelvetrano - Un elenco di 'massoni' di Castelvetrano appuntato in un block notes dell'Ars, l'Assemblea regionale siciliana. Così i fuoriusciti dalle logge e i diffidenti del compasso e del grembiule si erano radunati all'interno di un'associazione regolarmente registrata dal nome 'Malophoros'.. La vicenda, finora inedita, è ricostruita nel libro Matteo Messina Denaro, latitante di Stato del giornalista Marco Bova, fresco di stampa. Tra gli iscritti anche il figlio di Antonio Vaccarino, ex sindaco dei misteri, protagonista di una corrispondenza coperta dai servizi segreti con Messina Denaro, che concede all’autore l'ultima intervista prima di morire.

L'elenco, pubblicato oggi dall’Agi, è stato ritrovato dai carabinieri nella segreteria politica dell’ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto, durante la perquisizione eseguita la mattina in cui fu arrestato nel 2019. Il politico, che al telefono si vantava di essere amico di gioventù di Messina Denaro, è accusato di aver agevolato la concessione delle pensioni di invalidità Inps in cambio del sostegno elettorale e di essere a capo di un'associazione segreta, in violazione della Legge Anselmi.

Nonostante Lo Sciuto abbia sempre negato di essere un massone, secondo le indagini avrebbe tentato di mutuare i rituali massonici, costituendo appunto la Malophoros. L'inchiesta stava procedendo parallelamente ad un'altra indagine, condotta dalla Dda di Palermo, sulle logge massoniche trapanesi e la presunta protezione della latitanza. Entrambe le inchieste si erano focalizzate sul medesimo gruppo di politici e professionisti di Castelvetrano: il fascicolo della Dda è stato archiviato, mentre al Tribunale di Trapani è tuttora in corso il processo in cui sono imputate 18 persone.