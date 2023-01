Messina Denaro, perquisita casa ex amante, si chiama Maria Mesi

Bagheria, Palermo - A Bagheria i carabinieri del Ros hanno perquisito l'abitazione di una storica amante di Matteo Messina Denaro, lei si chiama Maria Mesi. Gli investigatori hanno perquisito pure casa del fratello, Francesco.

La storia del capomafia trapanese con Maria Mesi risale al 1997. Il loro covo era Aspra, frazione rivierasca di Bagheria. All'epoca, Maria lavorava in una piccola azienda di commercializzazione di pesce. Il loro nido era in un appartamento al secondo piano di via Milwaukee 40, ad Aspra appunto, sul mare.

Intanto, si continiua a indagare anche su altre donne, una si è presentata nei giorni scorsi alla caserma dei carabinieri di Campobello dicendo di avere avuto una relazione clandestina con quell'uomo "che ho scoperto dalla Tv essere il boss di Cosa nostra", ma la sua versione non convince.

Bagheria è da sempre una zona franca per Messina Denaro, come Campobello di Mazara. Qualche tempo fa, da un’intercettazione emerse che fra il 2003 e il 2004 il superlatitante “andava a rapporto da lui” da Leonardo Greco, che, dopo una lunga detenzione, era tornato a Bagheria fra il 2003 e il 2004, grazie ad alcuni permessi premio.

Bagheria centrale nei rapporti "di lavoro" e d'amore. Tra il 1996 e il 1997, Matteo andava ad Aspra, a trovare la giovane Maria Mesi. E lì, un giorno di maggio del 1997, il boss scomparve all’improvviso, poco prima che i poliziotti della Criminalpol di Palermo facessero irruzione.