Messina Denaro, trovato il quarto e quinto covo

Trapani - Spuntano due abitazioni che potrebbero essere riconducibili a Matteo Messina Denaro: gli inquirenti hanno individuato altri due appartamenti proprio nel centro di Campobello di Mazara, dove erano già stati trovate due case e un covo-bunker dal quale si accedeva dal fondo di un armadio blindato. Le due nuove abitazioni sospette si trovano in via Selinunte e via del Faro.

News Correlate Matteo Messina Denaro, trovato un terzo covo

Al momento dell'arresto Giovanni Luppino, l'autista fidato di Matteo Messina Denaro, aveva in tasca, oltre a due telefoni cellulari in modalità aerea, anche dei "pizzini", «una lunghissima serie di biglietti e fogli maoscritti con numeri di telefoni, nominativi e appunti di vario genere, dal contenuto oscuro e di estremo interesse investigativo». A scriverlo, come apprende l'Adnkronos, è il gip di Palermo Fabio Pilato nella ordinanza di custodia cautelare a carico dell'autista del boss appena emessa, 24 ore dopo la convalida dell'arresto del commerciante di olive. Nell'interrogatorio l'uomo ha detto di non sapere che si trattasse del boss Messina Denaro. Ma il gip non gli ha creduto.

Dopo avere convalidato l'arresto di lunedì, il gip di Palermo Fabio Pilato ha appena emesso l'ordinanza di custodia cautelare per Giovanni Luppino, 59 anni, l'autista del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'uomo, un commerciante di olive, è stato fermato insieme con il boss alla clinica Maddalena.