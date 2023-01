Messina Denaro, una donna si presenta in caserma: “Non sapevo fosse lui"

Trapani - C'è una donna su cui adesso si indaga nell'inchiesta su Matteo Messina Denaro. Si è presentata lei stessa in una stazione dei carabinieri ed è stata interrogata dagli investigatori del Ros. Dice di avere frequentato "l'uomo visto in televisione", ma di non avere mai sospettato che fosse Matteo Messina Denaro. Una versione che non convince chi indaga, tanto che è già scattata una perquisizione a casa della donna.

Nei covi trovati i conti di locali di Campobello e Mazara del Vallo: “Forse ha pranzato da me”

A Campobello nessuno dei ristoratori esclude di aver avuto come cliente l’ex primula rossa. E così anche a Mazara del Vallo. C'è una ricevuta da settecento euro trovata nel covo di Matteo Messina Denaro non è di un ristorante di Campobello di Mazara. Il che denota un tenore di vita altissimo e che passava tutt'altro che inosservato, posto che a pranzare siano stati in due.

"Si fa presto a raggiungere quella cifra: con un chilo di gamberoni rossi, circa una ventina (si vendono a 160 euro), un antipasto di pesce crudo e un’altra portata di pesce si arriva facilmente a 250 euro a persona. Se poi ci bevi bene sopra si possono anche superare i settecento euro in due", commenta un ristoratore.