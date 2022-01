Milano rispedisce un siciliano “non gradito” sull’Isola

Siracusa - La polizia di Milano ha notificato oggi 16 fogli di via obbligatorio della durata di un anno, rispedendo i soggetti "indesiderati" nel loro comuni di residenza. Tra questi un 31enne di Siracusa, di cui non sono state rese note le generalità, denunciato per il reato di molestia e disturbo: nella stazione meneghina di Rogoredo infastidiva ripetutamente i viaggiatori, chiedendo denaro e aggredendoli verbalmente in caso di rifiuto.