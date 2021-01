Misure anti Covid? I processi si fanno al cinema FOTO

Palermo - Per i prossimi sei mesi i processi più affollati del tribunale di Termini Imerese si svolgeranno al cinema Eden, affittato dal presidente Raimondo Loforti per non ritardarli ulteriormente: troppo piccole le aule del tribunale per garantire il distanziamento anti Covid tra imputati, giudici, avvocati, pm, teste, parti lese e quant’altro. Ecco allora l’idea di affittare una struttura storica, bella come una chiesa: il cinema teatro Eden, chiuso per decreto. Ai carabinieri il compito di addobbare il cinema con tornelli e metal detector. I dibattimenti, nelle due sale di cui è dotata la struttura, partiranno il 18 gennaio. A porte chiuse, ovviamente, nel caso qualcuno avesse sperato di vedere un Perry Mason dal vivo. Nella nostra provincia il Tribunale di Modica, antisismico e moderno, è al momento chiuso e accorpato a quello di Ragusa, dov’è in corso una perizia sulla staticità commissionata dal Comune proprietario dell’immobile: secondo il comitato pro Modica attenderebbe ancora la messa in opera della scala antincendio e l’avviso pubblico per dargli nuova sede è stato prorogato al 15 febbraio.