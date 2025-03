Modica, decisa l’autopsia per Peppe Giurdanella. Indagato il conducente dell’autocarro

Modica - Slitta ancora la data dei funerali.

Sarà il medico legale siracusano Walter Di Mauro ad eseguire l’autopsia sul corpo del modicano Peppe Giurdanella, vittima della strada sabato in contrada Bussello tra Modica e Ragusa. Lo ha deciso il pubblico ministero Silvia Giarrizzo. Il conferimento dell’incarico verosimilmente all’inizio della prossima settimana. Come atto dovuto per eseguire l’esame autoptico è stato avvisato il conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente mortale, un modicano di 61 anni, indagato per il reato ipotizzato di omicidio stradale. Giurdanella aveva 36 anni, lascia la moglie e due figlie di 5 ed 8 anni. Era camionista di autotreni. Il pm Silvia Giarrizzo ha deciso per l’autopsia dopo avere convalidato il sequestro della salma che si trova all’obitorio.

Il giovane si trovava a bordo della sua Volkswagen Golf e stava andando a Palazzolo ad assistere alla partita del Modica calcio di cui era appassionato tifoso quando si è scontrato con un autocarro.

Il cellulare di Peppe è stato immediatamente recuperato dagli agenti della Polstrada

Poco dopo gli agenti della Polstrada hanno recuperato il telefono cellulare del camionista. Le indagini per fare piena luce sull’incidente mortale sono state affidate alla Polstrada di Ragusa. “Questi sono giorni davvero difficili per tutti noi – scrivono i colleghi della Contea Trasporti -. Abbiamo perso un pilastro fondamentale della nostra azienda, una persona che ha dato anima e passione come pochi sanno fare. Sempre presente, sempre pronto a dare il massimo, con un sorriso che riusciva a rendere ogni giorno migliore. Era un ragazzo solare, pieno di energia, e capace di trasmettere positività a chiunque gli fosse vicino. Era più di un collega: era un amico, una persona che metteva sempre il cuore in tutto quello che faceva. La sua dedizione, la sua energia e la sua voglia di far crescere l’azienda insieme a noi sono cose che non dimenticheremo mai. Ciao Peppe, “u picciriddu nuostru”, il tuo spirito resterà sempre con noi”.

Peppe era conosciuto e riconosciuto da tutti come grande lavoratore.