Modica, delitto Lucifora: chiesti 16 anni per il carabiniere Davide Corallo

Modica - Il pm della Procura di Ragusa, Francesco Riccio, ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere per Davide Corallo, l’ex carabiniere 33enne accusato dell’omicidio dello chef modicano Peppe Lucifora (foto), trovato senza vita il 10 novembre del 2019 nella sua abitazione. Il processo con rito abbreviato, è attualmente in corso al tribunale di Siracusa. L’uomo fu arrestato nel giugno del 2020 e - secondo la ricostruzione dei magistrati iblei, che hanno coordinato le indagini del Ris di Messina - il delitto è riconducibile a motivi di natura passionale.

Si ipotizza, infatti, che i due avessero avuto una relazione sentimentale. L’imputato durante l’interrogatorio in presenza dei suoi legali, qualche mese prima del suo arresto, aveva respinto ogni accusa sostenendo di essersi recato nella casa della vittima diversi giorni prima del delitto. I pm puntano su una traccia di sangue, che per gli esperti è riconducibile a Corallo: nell’armadietto dell’ospedale dove Lucifora lavorava come cuoco, i carabinieri avevano trovato anche delle analisi del carabiniere.

Il cuoco sarebbe stato prima tramortito e poi strangolato: l’autopsia sul cadavere appurò che morì per asfissia, dopo essere stato picchiato. Furono i familiari a far scoprire il corpo ai pompieri, nell’appartamento di largo XI febbraio, che allertarono non avendo più notizie del parente: sfondarono la porta trovandolo riverso a terra, senza vita. Nel processo si sono costituiti parte civile i fratelli della vittima: la sentenza è attesa nella prossima udienza, il primo marzo alla Corte di Assise di Siracusa.