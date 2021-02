Morte Corrado Roccaro: rinvio a giudizio per due medici

Ragusa - Disposto dal Giudice del Tribunale di Ragusa titolare del procedimento il rinvio a giudizio per due medici. I due dovranno rispondere dell’accusa di “omicidio colposo”.

I medici, all’epoca dei fatti, facevano parte dello staff dell’ospedale ragusano Giovanni Paolo II che operò Corrado Roccaro, deceduto a seguito di complicanze post operatorie dopo 11 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale.

Roccaro fu sottoposto a un intervento di ablazione atriale, procedura per la quale è previsto day hospital in genere (o al massimo una notte di degenza) ma da quell’operazione non si riprese.

A distanza di due anni dai fatti, sarà ora il Tribunale di Ragusa a stabilire cosa sia successo in quei tragici giorni. La moglie di Roccaro e i figli, adesso chiedono giustizia per il loro congiunto e, per tale motivo, si sono costituiti parte civile nel processo che inizierà il 22 giugno 2021.