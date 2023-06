Morte dell'avolese Corrado Roccaro: due medici di Ragusa a processo

Ragusa - Due medici vanno a processo in primo grado davanti al Tribunale monocratico di Ragusa per la morte dell'agente di commercio avolese Corrado Roccaro, all'epoca 59enne, avvenuta al reparto di Rianimazione dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa a seguito di complicazioni sopraggiunte dopo un intervento di ablazione atriale programmato per una recidiva di fibrillazione. Secondo l'ipotesi accusatoria i due medici non avrebbero gestito adeguatamente le complicazioni insorte dopo l'intervento, che, secondo l'accusa, per negligenza e imperizia, avrebbero poi causato il decesso del paziente.

Il 26 marzo 2024saranno sentiti i primi quattro testi del pubblico ministero.