Morte di Domenica Sammatrice, in sala operatoria non c'era anestesista

Catania - Un intervento di routine all’Humanitas di Misterbianco, nel Catanese. Domenica Sammatrice, farmacista di Chiaramonte Gulfi, è morta l'8 novembre 2023, a due settimane da un banale intervento di routine andato male il 25 ottobre precedente. Era un intervento ginecologico esplorativo, che secondo la perizia dei medici legali causò «un’encefalopatia post-anossica conseguente a un’insufficienza cardio-circolatoria acuta con grave e prolungata desaturazione durante un intervento chirurgico laparoscopico».

Non c'era un anestesista in quella sala operatoria. E proprio lui è indagato perchè assente quando il chirurgo riscontra i primi segni di compromissione clinica (alterazioni cromatiche dell’utero e del letto ungueale). La perizia: «Dalla documentazione in atti, emerge che l’anestesista, non fosse presente in sala operatoria nel momento in cui venivano riscontrati i segni di una ridotta perfusione degli organi addominali di Sommatrice. Il mancato presidio della sala da parte dell’anestesista, confermato dalle testimonianze rese dagli operatori di sala, costituisce una grave carenza procedurale. L’assenza di un monitoraggio proattivo ha inevitabilmente ritardato l’individuazione e la gestione del problema, incrementando i rischi per la paziente. Il ritardo nell’applicazione delle opportune contromisure, conseguente all’assenza dell’anestesista in sala operatoria, costituisce un grave elemento di censura, che ha compromesso la tempestività di cure».

Per i consulenti «tale comportamento rappresenta una violazione della buone pratiche cliniche, idonea ad aumentare in modo significativo il rischio di un esito sfavorevole per la paziente». Inoltre è stata rilevata un’ulteriore criticità nella posizione del carrello delle emergenze, che non era presente in sala operatoria, ma nelle vicinanze. La procura ha da poco emesso un avviso di conclusione indagini per l’anestesista.Ne dà notizia oggi Laura Distefano su La Sicilia.

Vi è invece una richiesta di archiviazione al gip per la posizione del chirurgo. L’avvocato che assiste i familiari si è opposto. L’udienza camerale non è stata ancora fissata. Domenica aveva lavorato alla farmacia comunale di Scicli. Aveva 40 anni.