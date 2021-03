Morte di Stefania Di Maria, processo il 6 ottobre

Ragusa - Procedeva tranquillamente per la sua strada, a una velocità moderata, ben al di sotto dei limiti, agganciata alla cintura di sicurezza, attenta e scrupolosa come sempre. Purtroppo non le è bastato: la sua unica “colpa” è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, dott. Francesco Riccio, titolare del procedimento penale per il reato di omicidio stradale per la tragica morte, a soli 52 anni, della ragusana Stefania Di Maria, ha chiesto il rinvio a giudizio per il conducente del furgone che, invadendo la corsia opposta in corrispondenza di una curva, ha causato il terribile incidente: si tratta di A. D., 54 anni, di nazionalità albanese, residente a Santa Croce Camerina. Riscontrando la richiesta, il Gup del tribunale, dott.ssa Eleonora Schininà, ha dunque fissato per il 6 ottobre 2021, dalle 9, l’udienza preliminare.