Muore in ospedale a Ragusa 56enne modicano. Familiari sporgono denuncia

Modica - Muore in Rianimazione all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, 56 enne modicano. Aveva subito ben 6 interventi chirurgici in pochi mesi per un tumore alla vescica.

Mario Sammito, persona molto conosciuta in città, aveva rifiutato un primo intervento suggerito dagli urologi locali e si era rivolto ad una struttura sanitaria del Nord Italia dove, invece, gli era stata ricostruita chirurgicamente la neovescica, procedura che i medici locali avevano sconsigliato per la pericolità dell’intervento e i bassi risultati funzionali. Una serie di complicanze e di ricoveri post operatori, questa volta negli ospedali di Modica e Ragusa, non hanno evitato il tragico epilogo. Una improvvisa fistolizzazione (cavità, ndr) della neovescica, con conseguente formazione di urina nell’addome, ha provocato il decesso dell'uomo, impreditore edile modicano.

Il 26 febbraio scorso, Mario Sammito era anche stato operato di colecistite acuta in urgenza al “Maggiore” di Modica. Qui il paziente aveva rifiutato la cateterizzazione. Dopo qualche settimana, una successiva complicanza lo aveva portato ad un nuovo ricovero. Un’altro intervento chirurgico, questa volta per un versamento addominale, come emerso dal risultato di una Tac. In quanto soggetto Covid positivo era stato poi trasferito in Rianimazione all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Le sue condizioni sembravano migliorare quando, dopo qualche giorno, sono sopraggiunte altre complicazioni. Sammito era entrato altre tre volte in sala operatoria, per l'intervento chirurgico della sutura della neovescica e per improvvise emorragie.

Venerdì 25 marzo il suo cuore ha cessato di battere. I familiari hanno presentato una denuncia alla Magistratura. Vogliono vederci chiaro sulle cause della morte del 56enne modicano.

La salma di Sammito è stato sequestrata in attesa che il magistrato ne disponga l’autopsia.