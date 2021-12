Neonato morto sull’A20: disposta l’autopsia, informato il ministro Speranza

Messina – La Procura dello Stretto ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul neonato, partorito ieri sera sull’A20 Messina-Palermo, da una 37enne incinta alla 27esima settimana di gravidanza che non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale "Romeo" di Patti e ha dato alla luce il piccolo che aveva in grembo in una piazzola, aiutata dal marito. La donna ha iniziato a star male nel primo pomeriggio e, su consiglio medico, da Mistretta si stava dirigendo in macchina col marito al più vicino nosocomio della zona - a circa 80 km - ma i dolori sono diventati subito insopportabili, tanto da costringere la coppia ad accostare e chiedere aiuto. A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori del presidio antincendio: poi è arrivato 118, ma non è servito a salvare la vita al bimbo.

"La tragica notizia della morte di un bimbo nato prematuro nel tragitto tra Mistretta e il punto nascita di Patti è il gravissimo epilogo di una questione che da troppo tempo la politica e le istituzioni non riescono a portare a soluzione - scrivono in una nota congiunta l'on. Maria Flavia Timbro e il segretario provinciale di Articolo Uno Domenico Siracusano -. Le condizioni orografiche e i collegamenti stradali del messinese sono tali che, come in altri parti della Sicilia, occorrerebbe ribaltare e riconsiderare i parametri che determinano l'allocazione dei punti nascita. Si abbia il coraggio di scelte forti mettendo in primo piano unicamente gli interessi delle persone, e non la tutela di qualche primariato, immaginando equipe che operino su più strutture. Abbiamo provveduto ad informare il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dell'accaduto affinché possa valutare se e come intervenire".