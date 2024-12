Notaio ed ex parlamentare Ars Coltraro condannato a 3 anni e 3 mesi

Siracusa - La Corte di Appello di Catania ha condannato il notaio ed ex parlamentare regionale siracusano Giambattista Coltraro, accusato di falso in atto pubblico e 3 anni e 3 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale etneo con l’accusa rappresentata dal Pm Tony Nicastro, che aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. In realtà in primo grado a Siracusa nel 2021 il notaio era stato condannato a 6 anni e 5 mesi ma nel frattempo è maturata la prescrizione di alcuni reati e quindi la pena è stata rideterminata ma sono state confermate le statuizioni civili e la rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili per un costo di oltre 40 mila euro.

Il professionista, nell’ottobre del 2015, venne indagato nell’inchiesta della Procura di Siracusa, “Terre Emerse”, conclusa con l’arresto di 11 persone sull’acquisizione illecita di terreni del valore di circa 3 milioni di euro. Per gli inquirenti, il gruppo, capeggiato dal carlentinese Antonino Carcione, avvalendosi di atti pubblici falsi, rogati dal notaio Giambattista Coltraro tra il 2011 ed il 2014, e anche con intimidazioni e danneggiamenti, avrebbe acquisito la disponibilità di oltre 2 mila ettari di terreno appartenenti ad ignari proprietari e, con la complicità di ispettori dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, avrebbe conseguito erogazioni pubbliche per oltre 200 mila euro.

La posizione di Coltraro era stata stralciata rispetto a quella degli altri imputati, con l’ex deputato che ha sempre rigettato le accuse, ribadendo in più occasioni di aver messo la propria firma a quelle compravendite perché regolari.