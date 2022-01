Noto, Sr - Vincenzo Di Giovanni, 33 anni, di Noto, ha confessato di aver sparato al 17enne Paolo Mirabile, colpito il 2 dicembre scorso con un proiettile alla testa, durante una rissa tra Caminanti, e morto due giorni dopo in ospedale a Catania.

“Ma non volevo uccidere lui” ha detto il reo confesso, nell’interrogatorio di davanti al giudice: il suo obiettivo sarebbe stato, in realtà, il padre della vittima, che era in auto assieme al figlio al momento della sparatoria.