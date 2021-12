Noto, arrestato un camminante per l’omicidio del 17enne Paolo Mirabile

Noto, Sr - C’è un fermo sulla sparatoria di inizio mese a Noto costata la vita a Paolo Mirabile, il 17enne centrato alla testa da un proiettile, mentre si trovava in macchina insieme ai familiari. Il provvedimento è stato eseguito stamani dai carabinieri del comando di provinciale di Siracusa che nei giorni scorsi, al termine di una perquisizione, hanno scovato all’interno di una grotta nuove armi e munizioni (foto) appartenenti al gruppo nomade dei "camminanti", finite ora nei laboratori del Ris di Messina.

Da quello che i militari sono riusciti faticosamente a ricostruire nelle ultime due settimane, tutto è partito da una rissa tra giovani; nella mischia qualcuno ha estratto l'arma e ha esploso un colpo di pistola, che ha raggiunto al cranio il ragazzino: condotto in ospedale ad Avola, è statosubito trasportato al Garibaldi di Catania per la gravità delle sue condizioni, ma nonostante un disperato intervento chirurgico non ce l’ha fatta. E’ stata prima dichiarata la morte cerebrale, e poi il decesso.