L'omicidio di Roberta, la prova delle telecamere

Palermo - Tradito da una telecamera di videosorveglianza di una villetta. L?occhio elettronico ha ripreso l’auto di Pietro Morreale mentre sale verso il belvedere, alle 2,37 della notte. E dopo sei minuti torna verso il paese. Alle 3,28 un altro passaggio verso il belvedere. Questa volta, Morreale resta meno di dodici minuti davanti al dirupo dove poi verrà trovato il corpo della povera Roberta Siragusa. Per la procura di Termini Imerese e i carabinieri, sono «immagini decisive, questa circostanza non ha trovato alcun riscontro nella versione fornita dall’indagato». Così Pietro finisce in manette, con l'accusa per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La ragazza è stata uccisa forse in un altro luogo e poi portata nel dirupo, dove il cadavere è stato bruciato dall'assassino. Alle 9,30 di domenica mattina Pietro Morreale si è presentato alla stazione dei carabinieri dicendo che la fidanzata era morta. «È successa una cosa molto grave», ha sussurrato. E poi ha aggiunto: «C’eravamo appartati lì, all’improvviso Roberta è scesa dall’auto, si è data fuoco e si è buttata sotto». Parole che il procuratore Gino Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara ritengono inattendibili. Alla madre di Roberta, Morreale aveva invece detto al mattino: «L’ho riaccompagnata a casa alle 2,10».

Una prima relazione del medico legale, sul luogo del delitto, parla di “volto tumefatto, specie nella regione orbitale laterale sinistra”. «So che Pietro la picchiava», ha raccontato un’amica ai carabinieri: «E la minacciava pure. Diceva che se avesse riferito queste violenze alla madre, avrebbe fatto del male sia a lei che alla sua famiglia».

Da sinistra, Antonella Morreale (la mamma di Pietro), la figlia maggiore, Pietro abbracciato a Roberta Siragusa e il padre del giovane, Ivan