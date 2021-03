Open Arms, chiesto processo per Salvini. “Fu sequestro di persona”

Palermo - Nell’aula bunker di Palermo l'imputato oggi è Matteo Salvini. La procura di Palermo ha chiesto che sia processato. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, per “aver tenuto in mezzo al mare, per sei giorni, 147 migranti salvati dall’Ong Open Arms, nell’agosto 2019”. In aula, ci sono il procuratore capo, Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara.

I pm ripercorrono l'istruttoria fatta dal tribunale dei ministri contro Salvini, poi Lo Voi richiama le deposizioni fatte a Catania (nell'udienza per il caso Gregoretti) dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "L'azione amministrativa, hanno detto, era del ministro dell'Interno, gli altri sapevano dopo". E ancora, dice Lo Voi: "Il presidente Conte ha spiegato che non si è mai discusso in consiglio dei ministri dei singoli casi e ancora meno della concessione del porto sicuro alle navi delle Ong". Osserva il procuratore: "La redistribuzione dei migranti non può pregiudicare la concessione del porto sicuro". Un altro passaggio dell'intervento dell'accusa: "L'azione di governo non parlava di blocco generalizzato delle navi". Per la procura, la questione è tutta "amministrativa" e non "politica, che è stata affrontata dal Parlamento con l'autorizzazione a procedere". Conclude Lo Voi: "L'accusa è sostenibile in giudizio, si chiede il rinvio a giudizio per entrambi i reati così come configurati".

E' un'udienza che prosegue a ritmo serrato. Salvini chiede di fare dichiarazioni in aula. Dice di "avere difeso i confini", ribadisce che "i provvedimenti contestati erano adottati di concerto con il ministro della Difesa e con quello dei Trasporti, il presidente del Consiglio era informato". E, poi, chiama in causa la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: "Ha adottato le stesse modalità operative". Salvini dice ancora: "Sono l'unico che sta pagando per tutti, io che garantivo la sicurezza dei confini e l'ordine pubblico". Rivendica di avere salvato vite umane: "L'Italia non si è mai sottratta al dovere di assistenza a chi ne aveva bisogno". E attacca il comandante della Open Arms: "Fu lui a rifiutare di trasbordare 39 migranti, in area Sar maltese, su una nave de La Valletta. Giorni dopo - aggiunge Salvini - il 18 agosto 2019, le autorità spagnole assegnarono ad Open Arms un porto di sbarco ad Algeciras, ma il comandante rifiutò questa soluzione". Chiosa finale, ad effetto: "Io sono qui imputato mentre il capitano non è andato in Spagna e ha rifiutato i porti".