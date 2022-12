Ossessionato dai parenti, evade dai domiciliari e va in carcere

Niscemi, Caltanissetta - Si presenta in commissariato perché voleva andare in carcere per non convivere più con i parenti. In pratica ha preferito la galera alla propria abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari. Esasperato dalla convivenza con i propri familiari, un detenuto di 30 anni è evaso dai domiciliari a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove stava scontando una pena. A causa degli insanabili dissidi con i conviventi, si è presentato in commissariato chiedendo di poter andare in carcere.

I poliziotti hanno inoltrato all’autorità giudiziaria un’informativa per il reato di evasione e il pubblico ministero ha disposto che la misura cautelare proseguisse in carcere. A quel punto gli agenti hanno condotto il trentenne nella casa circondariale di Gela.