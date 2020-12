Allungava le mani sulle aspiranti modelle, arrestato talent scout

Palermo - Da imprenditore della moda adescava le ragazze sul web, le attirava presso il proprio fantomatico studio promettendo loro sicuri guadagni e la possibilità di lavorare come fotomodella, promoter, ragazza immagine e secondo l’accusa poi ne approfittava, molestando le giovani e costringendo in molti casi alcune di esse a subire atti sessuali. La Procura della Repubblica di Palermo ha così ottenuto dal Gip del Tribunale gli arresti domiciliari per Luca Salvatore Longo, 36 anni, accuasato di violenza sessuale, anche nei confronti di minorenne, di stalking, di minacce, di molestie telefoniche e di lesioni personali.

Secondo l’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Palermo e del Commissariato Libertà l’imprenditore palermitano, titolare unico della ditta Umilty Modelsharing Organization, adescava le giovani, aspiranti modelle, sul web per poi provare ad abusarne. Le ragazze che non sottostavano al suo volere e tentavano di sfuggirgli venivano minacciate e perseguitate con messaggi e telefonate continue ed ossessive.