Peculato, a giudizio Iano Gurrieri, ex sindaco di Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Rinviati a giudizio l'ex sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri - già deputato della XIII legislatura all'Assemblea regionale siciliana - e l'ex segretaria comunale dello stesso comune, Salvina Cirnigliaro. Il prossimo 18 febbraio inizierà davanti al Tribunale collegiale di Ragusa, il processo a loro carico. Dovranno rispondere dell'accusa di peculato per l'utilizzo di una autovettura di servizio del comune di Chiaramonte Gulfi per scopi non istituzionali, mentre l'uno rivestiva la carica di sindaco e l'altra di segretaria comunale. Il Comune di Chiaramonte Gulfi si è costituito parte civile.