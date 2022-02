Peculato: assolto ex direttore Inps Ragusa

Ragusa - L' ex direttore dell'Inps di Ragusa, Michele Porrello, è stato assolto con formula piena dal Tribunale collegiale di Ragusa dal reato di peculato (Pres.Vincenzo Panebianco, a latere Elio Manenti e Maria Rabini). Secondo la tesi dell'accusa l'uomo avrebbe restituito all'ente solo dopo formali insistenze, un televisore e una lampada da tavolo di proprietà dell'ente e in uso a lui per l'attività finchè rivestiva il ruolo di dirigente.

Nello stesso procedimento Porrello era accusato di diffamazione aggravata per due episodi specifici commessi nei confronti di un altro ex direttore della sede Inps di Ragusa, Saverio Giunta, subentrante a lui. Per uno dei due episodi - si tratta di mail rivolte alla dirigenza dell'Istituto in cui venivano rivolte delle accuse a Giunta -, Michele Porrello è stato condannato a 1.500 euro di multa, pena sospesa. Il Tribunale non si è pronunciato sul risarcimento danni. La pubblica accusa rappresentata in aula dal Pm Francesco Riccio, aveva chiesto la condanna per entrambi i reati, a un anno e 8 mesi di reclusione.