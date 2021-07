Pozzallo, sequestrato un quintale di pesce non tracciato

Pozzallo - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Pozzallo, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza e della locale Capitaneria di Porto, durante i controlli effettuati sui mezzi provenienti da Malta, hanno sequestrato oltre un quintale di prodotti ittici sprovvisti della necessaria etichettatura e documentazione accompagnatoria che ne potesse determinare la tracciabilità. Il carico di pesce di vario genere, rinvenuto all'interno di un automezzo maltese con cassone/rimorchio isotermico, è stato sequestrato e solo dopo i controlli, eseguiti dai veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, è stato in parte devoluto in beneficenza e in parte distrutto. Nei confronti del trasportatore è stata elevata una sanzione pecuniaria di oltre 4.000 euro.