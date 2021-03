Preso lo stalker di Barbara D'Urso: è un 35enne siciliano

Catania - Era diventato un vero e proprio incubo per Barbara D'urso quello stalker che da mesi si fingeva il suo figlio adottivo e inviava centinaia e centinaia di messaggi, tramite social, alla conduttrice ma anche ai giornali, alle tv ai siti internet di informazione. Una persecuzione in piena regola quella che faceva quest'uomo di 35 anni che era riuscito persino ad “avvicinare” anche i parenti più stretti della famosa presentatrice di Canale 5 prima di essere identificato dalla polizia postale di Catania. Sì perché dopo mesi di indagini si è risaliti a un uomo di Santa Maria di Licodia, Salvatore Fiorello, conosciuto per essere una ex comparsa di diversi salotti televisivi e già indagato in passato per molestie nei confronti di Nina Moric.

I suoi "precedenti" sono stati decisivi per risalire a lui. E' stato identificato nell'ambito di una indagine delegata dal sostituto procuratore di Roma Francesco Dall’Olio che - seguendo le tracce sul web - è arrivata in provincia di Catania dove poi si è giunti al 35enne di Santa Maria di Licodia.

La persecuzione ha avuto inziaio con semplici commenti sui canali social legati ai programmi della D’Urso firmato con lo pseudonimo "Baci solari" in cui scriveva: «Sono il figlio adottivo della D’Urso». In seguito lo stalker ha iniziato a inviare messaggi anche i familiari della conduttrice scrivendo cose del tipo: «Carissimo digli a mamma che sto a Vienna» o «I miei fratelli Giammarco e Emanuele» sotto la foto dei veri figli della conduttrice. Immediata la denuncia alla Polizia Postale che ha avviato un’indagine ed è riuscita a risalire al responsabile.

Oggi pomeriggio Salvatore Fiorello comparirà davanti al giudice monocratico Valerio de Gioia con l'accusa di stalking ed atti persecutori. In aula potrebbe essere presente anche Barbara D'Urso che si è costituita parte civile.