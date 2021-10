Protesi gli buca intestino, Marcello Cannata fu operato al 'Civico'

Modica - Era stato operato all'ospedale Civico di Palermo Marcello Cannata (foto), l'imprenditore modicano di 50 anni deceduto due giorni fa all'ospedale Maggiore di Modica, per una emorragia che gli sarebbe stata provocata da una protesi vascolare che gli era stata impiantata 13 anni fa, e non 15 come comunicato inizialmente.

Lo precisa la famiglia della vittima, che ieri aveva parlato di operazione eseguita nel 2006 all'Ismett del capoluogo siciliano. La salma di Cannata, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, è stata sequestrata e i funerali sono stati rinviati a dopo l'autopsia, stabilita dai pm a seguito dell’esposto presentato dalla moglie. L’uomo lascia anche un figlio piccolo.