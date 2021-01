Ragusa, gioca, vince 400 mila euro e percepisce reddito di cittadinanza

Ragusa - C'è una notizia clamorosa nell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ragusa nelle ultime ore contro i furbetti del reddito di cittadinanza.

Tra i soggetti per i quali è stata proposta la revoca del beneficio, 12 di essi sono risultati abituali giocatori sulle varie piattaforme di gioco on-line, dove arrivao a scommettere centinaia di migliaia di euro, utilizzando fonti di reddito evidentemente occultate al Fisco. E fra questi, è emblematica la vicenda di un soggetto di Ragusa, individuato dai militari della Compagnia del Capoluogo, percettore di reddito di cittadinanza tra aprile 2019 e novembre 2020 per circa 22 mila euro, che nello stesso periodo aveva accumulato vincite al gioco per circa 400mila euro.