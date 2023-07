Ragusano, Nas chiudono negozio etnico di gastronomia e carni fresche

Ragusa - Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sulla filiera degli “Alimenti e prodotti Etnici presso le attività di ristorazione e minimarket”, a seguito di un controllo del NAS Carabinieri di Ragusa presso un esercizio commerciale di gastronomia e rivendita di carni fresche “Etnico” a Nord-Ovest della provincia Iblea, il Direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Ragusa, ha disposto la chiusura della citata attività.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate all’interno dell’attività, dato che era violato il “pacchetto igiene” introdotto con il Regolamento europeo 852/2004, in cui si preparavano, trasformavano e manipolavano gli alimenti destinati per la successiva vendita agli avventori.

In particolare, il locale laboratorio era carente da un punto di vista igienico per la mancata pulizia ordinaria e straordinaria, per presenza di sporco pregresso non rimosso da tempo. Al titolare dell’attività commerciale è stata inoltre contestata una sanzione amministrative per un ammontare complessivo di 1.000 euro.