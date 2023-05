Ragusa: pacca sul sedere a studentesse: ex bidello condannato a due anni

Ragusa - Un ex bidello è stato condannato a due anni per violenza sessuale, con l’attenuante che si trattò di fatti ritenuti di lieve entità: una pacca sul sedere a due studentesse e un abbraccio ad una terza. Tre episodi contestati mentre era in servizio, 6 anni fa, presso una scuola della provincia iblea, reati aggravati dal ruolo che svolgeva e dal fatto di averli commessi ai danni di ragazzine al di sotto dei 14 anni. La pm Martina Dall’Amico aveva chiesto la condanna a 3 anni di carcere. La difesa dell’uomo ha chiesto invece l’assoluzione o in subordine la concessione delle attenuanti per i fatti previsti, inquadrati nella lieve entità, e prevalenti sulle aggravanti.

Non c’è stata costituzione di parte civile.

Il tribunale collegiale di Ragusa che depositerà la sentenza in 90 giorni, ha condannato l’uomo che nel frattempo era stato licenziato dalla scuola, a due anni di reclusione e tra le varie pene accessorie comminate, anche l’interdizione perpetua a svolgere attività in luoghi scolastici o educativi.