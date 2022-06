Ragusa, videocamere private violate: anche i bambini spiati nell'intimità

Ragusa - Spogliatoi di palestre e stanze e bagni di hotel, appartamenti, uffici: gli occhi dei guardoni informatici arrivavano, e arrivano, ovunque. Nascosti dietro le telecamere di videosorveglianza, pubblica e soprattutto privata, in cui riescono a penetrare scardinandone la sicurezza e violando la privacy di migliaia di persone, anche minorenni. Per rubare momenti piccanti alla loro intimità: rapporti sessuali, atti di autoeurotismo o semplici nudi. Si vanno delineando i contorni dell'operazione "Rear Window" (dal titolo del celebre film di Hitchcock "La finestra sul cortile") condotta due giorni fa dalla polizia postale di Milano con una decina di perquisizioni anche a Ragusa; oltre che a Milano, Roma, Trieste, Maranello e Alessandria.

Per ora agli 11 indagati tra i 20 e i 56 anni (10 italiani e un ucraino fuggito in Svizzera, tutti incensurati) vengono contestati l'accesso abusivo a sistemi informatici e l'associazione a delinquere, ma presto potrebbe aprirsi un fascicolo anche per traffico di materiale pedopornografico: nelle dirette dei voyeur 2.0, infatti, sono stati inevitabilmente spiati anche soggetti minori. I due diversi gruppi di hacker individuati vendevano i pacchetti di immagini integrali a 20 euro, in chat create su VKontakte - versione russa di Facebook e Telegram - frequentate da oltre 12mila utenti. Con altri 20 si poteva accedere alla visione vip, per clienti “premium”, ottenendo direttamente le password di accesso alle singole telecamere hackerate. Montavano addirittura dei “trailer”, con le anteprime dello spettacolo offerto.

L'operazione di mercoledì scorso è solo la punta dell'iceberg di un "mercato" internazionale ancora tutto da scoprire: spuntata fuori per caso, dalla segnalazione di un signore che aveva trovato in rete dei filmati girati dentro la piscina che frequenta. Un altro filone dell'inchiesta ha portato al sequestro di smartphone, workstation, pc, hard disk a Catania. Questi “Grandi Fratelli” setacciano il web a caccia di sistemi di videosorveglianza connessi a internet e puntati nei luoghi più intimi, come toilette e camere da letto. Un'organizzazione reinvestiva i proventi in strumenti tecnologici sempre più sofisticati, mirando ancora più in alto; l'altra, in 6 mesi di attività, era riuscita ad acquistare 50.000 euro di criptovalute. Le indagini sono tuttora in corso per appurare eventuali collegamenti tra le differenti bande criminali, e identificarne anche i clienti.

Neanche la polizia postale sa bene quanti siano i gruppi che, in Italia e all'estero, continuano anche in queste ore a spiare e a lucrare su ignari cittadini. Certamente - lo dimostra il recente attacco al sito del Comune di Palermo - c'è molto da lavorare sulla vulnerabilità del mondo online. Nel frattempo, qualche consiglio: affidarsi a professionisti seri ed evitare soluzioni "fai da te" nell'installazione degli impianti; cambiare periodicamente le password e sceglierne di complicate; evitare se possibile di usarle telecamere per monitorare i propri figli, assicurandosi che non inquadrino i luoghi più sensibili della propria casa; e se possibile fare attenzione dove sono rivolte quelle di alberghi, studi medici e centri fitness.