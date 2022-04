Ricercato internazionale viveva in Sicilia da 12 anni

Marsala, Tp - Un 38enne rumeno ricercato internazionale, destinatario di un mandato d'arresto europeo per un tentato omicidio commesso in Romania nel 2011, è stato rintracciato e arrestato questa mattina dai carabinieri in un'abitazione nelle campagne di Marsala, dove lavorava e risiedeva dal 2010.

In patria deve scontare una pena definitiva a 5 anni di reclusione per aver accoltellato un uomo al culmine di una lite, oltre ad aver accumulato negli anni diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. I militari l'hanno individuato subito dopo la segnalazione del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia del Viminale e condotto nel carcere trapanese Pietro Cerulli, in attesa dell'estradizione in Romania.