Richard Gere testimone al processo contro Salvini

Palermo - è anche Richard Gere tra i testimoni del processo per sequestro di persona a Matteo Salvini. Lo ha reso noto lo stesso ex ministro dell'Interno: «Vado a processo a Palermo il 23 ottobre perché ho fatto il mio lavoro. Tra i testimoni per dire che sono pericoloso razzista e sequestratore hanno convocato Richard Gere che io pensavo fosse un attore. Ho dovuto rileggerlo due volte perché non riuscivo a crederci». Salvini ha parlato ad un evento del Carroccio a chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, in largo Ambrogio Brambilla a Tor Bella Monaca.

«Al mio avvocato ho detto "noi almeno dobbiamo rispondere con Zalone o Lino Banfi". E’ dovere di un ministro bloccare l’immigrazione clandestina perché ne ho le palle piene di spacciatori e rapinatori. Almeno quel giorno gli chiederò l'autografo per mia figlia», ha aggiunto.