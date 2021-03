Rinviati a giudizio due medici dell'ospedale di Vittoria

Vittoria - Due medici in servizio nel giugno del 2019 presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale "Guzzardi" di Vittoria sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Ragusa per il prossimo 28 maggio per il reato ipotizzato di concorso in omicidio colposo in relazione alla morte di Francesco P., 68 anni, di Niscemi. I familiari della vittima, difesi dall'avvocato Rita Parla del Foro di Agrigento, hanno ascoltato durante l’udienza preliminare davanti al giudice Ivano Infarinato il risultato delle indagini condotte dal pubblico ministero Fabio D’Anna, che ha ricostruito la tragica dinamica dei fatti.

Tutto è iniziato nei primi giorni di giugno di due anni fa quando l'uomo, da anni sofferente di artrite reumatoide, vide peggiorare drasticamente le proprie condizioni per un forte dolore nella zona lombare, tale da arrecargli enormi problemi anche nei più banali movimenti. L’8 giugno si rivolse all’ospedale di Gela e il giorno successivo a quello di Niscemi, ma venne dimesso da entrambi con una diagnosi di lombalgia. Infine, dato che le terapie mediche prescritte non fecero effetto, l’11 giugno, fu ricoverato in preda a fortissimi dolori presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale "Guzzardi" di Vittoria con diagnosi di accettazione di frattura pluriframmentaria di due vertebre lombari. Qui le condizioni dell'uomo continuarono a peggiorare progressivamente nei giorni seguenti, in primis con l’aumento del dolore, poi con l’insorgere di una forte febbre, e poi con problemi di tipo neurologico, che costrinsero allo spostamento d’urgenza in Rianimazione. Non fu possibile intervenire, ed il 14 giugno il suo cuore smise di battere lasciando la moglie e i sei figli.

Secondo l’esame autoptico effettuato dai medici Francesco Coco e Francesco Carlo Zipper incaricati dal procuratore D'Anna, la morte di Francesco P. è avvenuta per le conseguenze di uno shock settico, causato dalla mancata tempestiva cura di una sepsi intervenuta nella zona delle due fratture vertebrali. Un’infezione non semplice da curare in pazienti con precedenti di artrite reumatoide e di problemi cardiaci come quelli dell’uomo, ma che se trattata tempestivamente, in concomitanza dell’insorgere degli evidenti sintomi, avrebbe potuto avere conseguenze decisamente meno tragiche. I due professionisti sono difesi dagli avvocati Alessandro Modica ed Alessandro Agnello che hanno chiesto il non luogo a procedere per i loro assistiti ed ora puntano all'assoluzione davanti al giudice Vincenzo Ignaccolo. La moglie dell'uomo, parte offesa nel procedimento, non si è costituita parte civile. Probabilmente chiederà il risarcimento danni in sede civile.

Il reparto di Ortopedia dell’ospedale "Guzzardi" di Vittoria nei giorni scorsi è balzato agli onori della cronaca in quanto è risultato ai vertici in Italia per interventi di chirurgia di frattura del collo del femore entro le 48 ore, davanti a prestigiosi istituti specializzati come il "Galeazzi" di Milano.