Roberta uccisa con la testa rasata

Caccamo, Palermo - Roberta Siragusa aveva 17 anni ed è stata uccisa sabato 23 gennaio dal fidanzato, Pietro Morreale, 19 anni. «Non sono stato io, è scesa dalla macchina, si è data fuoco e si è buttata di sotto», racconta lui.

Gli amici raccontano oggi di più episodi di violenza nel corso dell'ultimo anno. Pietro, appassionato di kickboxing, aveva scritto «Amore mio bedda» su Facebook poche ore prima di ucciderla. Lei aveva risposto con il solito cuoricino ma negli ultimi tempi non era più amore quello che provava per lui; forse le batteva il cuore per un altro ragazzo, lo stesso con il quale si è scambiata qualche messaggio pochi minuti prima di morire. Nell’ultimo gli scriveva che Pietro voleva appartarsi con lei. A qualcuna delle amiche aveva confessato di non poterlo lasciare perché temeva le sue reazioni.

Roberta aveva «il capo pressoché rasato e il volto tumefatto», dice la relazione del ritrovamento. Lo sfregio finale voluto dall’assassino, la cancellazione dell’identità della donna «amata».