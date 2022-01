Russiagate ad Agrigento, il giallo del prof maltese scomparso nel nulla

Agrigento – "Nessuna notizia, nessun contatto, nulla" su Joseph Mifsud. Neanche il suo avvocato svizzero Stephan Roh, contattato dall'Adnkronos, non sa dove possa trovarsi l'enigmatico professore maltese, figura chiave al centro dell'intrigo internazionale del Russiagate e di cui si sono perse le tracce a fine ottobre 2017. Roh è stato l'ultimo, forse, ad averlo visto di persona e sa del processo deciso dai pm agrigentini per il reato di peculato: l'uso improprio da parte di Mifsud delle carte di credito del Consorzio universitario di Agrigento, quando ne fu nominato presidente nel 2009.

“Le spese pazze - dice il legale -, ne ho letto sui media”, ma all’imputato non è stato è possibile neppure recapitare la richiesta di rinvio a giudizio: una serie di esborsi per quasi 50mila euro. Mifsud è letteralmente scomparso dai radar più di quattro anni, quando gli 007 americani che indagavano sui presunti e mai provati legami tra Trump e Mosca resero noto il suo coinvolgimento nella vicenda. A fine 2019 Mifsud fece arrivare all'agenzia di stampa un audio con quella che si presume la sua voce, nel quale smentiva – non è chiaro se sotto costrizione - qualsiasi legame con i servizi di intelligence dei Paesi coinvolti nel Russiagate.