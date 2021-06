Salvatore, i suoi 18 anni e la Peugeot 206

Rosolini - Si trova ancora sotto sequestro, all’obitorio dell’Ospedale “Maggiore” di Modica, la salma di Salvatore Papaleo, il 18enne rimasto vittima sabato notte di un tragico incidente stradale sulla “Modica-Rosolini”.

Sarà il medico legale a effettuare l’esame autoptico programmato per venerdì pomeriggio 4 giugno. Oltre ad accertare le cause della morte, da prassi, l’autopsia chiarirà anche altri aspetti, tra cui il tasso alcolemico. Ma per chi conosceva Salvatore, non c’è bisogno di conferme: non beveva alcol.

18 anni, patente di guida conseguita da poco più di una settimana, Salvatore era studente dell’Ipsia “Curcio” di Ispica. Aveva acquistato una moto da qualche mese, moto che non aveva però mai usato se non prima di acquisire la patente di guida. Quella sera aveva deciso di fare un giro con l’auto del nonno, una Peugeot 206. Imboccata via Santa Alessandra, nei pressi dell’incrocio di contrada Masicugno, al chilometro 2, il tragico impatto.

L'utilitaria di Salvatore, nel percorrere un tratto in curva, avrebbe impattato lateralmente con un’altra auto, una Hyundai Tucson, con a bordo 5 persone tra cui una bimba di 2 anni. Avrebbe poi perso il controllo del mezzo scontrandosi ancora violentemente dal lato opposto con una Ford Focus con a bordo una coppia di Modica.