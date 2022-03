San Leone spianata, il nuovo VIDEO dello scempio visto dall'alto

Agrigento - Nella notte tra l'11 e il 12 marzo ignoti hanno raso al suolo un lungo tratto del boschetto di viale delle dune, a San Leone, abbattendo alberi e spianando le dune. Per "Mareamico", che ha denunciato per prima l'accaduto, è opera di qualche abusivo, che ha pensato così di far largo a qualche attività illegale.

I volontari dell'associazione ambientalista - che nel frattempo hanno presentato un esposto a Capitaneria di porto, Demanio marittimo, Comune di Agrigento e Carabinieri - sono tornati in spiaggia oggi col drone, per mostrare dall'alto i danni arrecati al lungomare. Nel secondo filmato, invece, le riprese da terra.