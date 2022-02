Scarcerato il tabaccaio che rubò gratta e vinci: “Incapace di intendere"

Napoli - Gaetano Scutellaro (foto) ha lasciato il carcere: la perizia psichiatrica ha stabilito che il tabaccaio napoletano di Materdei, che a inizio settembre rubò un gratta e vinci da 500mila euro a una cliente, in quel momento era " parzialmente incapace di intendere e di volere". In attesa del processo, sarà agli arresti domiciliari, dove potrà ricevere cure adatte alle sue condizioni psicologiche. Agli inizi del settembre scorso, una donna di 77 anni aveva acquistato un tagliando della lotteria istantanea nella sua ricevitoria e, quando lo aveva fatto controllare all'uomo dietro il bancone, lui con una scusa se lo infilò in tasca e scappò a bordo di uno scooter: fu bloccato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto romano di Fiumicino.

Era stato lui stesso a rivolgersi alle forze dell'ordine, per denunciare quella che secondo lui era una calunnia: sosteneva di essere lui il legittimo proprietario del biglietto, smentendo quanto denunciato dall’anziana. Tutto falso: anzi le indagini avevano fatto emergere che Scutellaro aveva addirittura intavolato una trattativa con un parente della donna, offrendo la restituzione del maltolto in cambio di parte della somma e del ritiro della denuncia. L'avvocato difensore di Scutellaro, Vincenzo Strazzullo, fin dal primo momento aveva sostenuto che l’assistito fosse incapace di intendere e di volere e che le sue condizioni di salute fossero incompatibili col carcere. Tesi confermata da Adele Masi, psichiatra consulente del gip, che nella sua perizio<a sostiene che l'uomo si trovata in effetti "in uno stato di incapacità parziale di intendere e volere".