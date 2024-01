Schiaffi e spintoni ai bimbi in un asilo, condannate le maestre di Vittoria

Vittoria - Sono state condannate in primo grado a due anni di reclusione, pena sospesa, le due maestre arrestate e finite a processo per il reato di maltrattamenti aggravati e in concorso ai danni dei bambini di una classe della scuola dell'infanzia di Vittoria.

Il giudice monocratico ha giudicato le due insegnanti, di 63 e 58 anni, colpevoli del reato loro ascritto, considerando le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, sposando in toto le richieste della pubblica accusa. Le insegnanti sono state anche condannate anche al risarcimento del danno a tutte le parti civili costituite, da quantificare in sede civile, e alla refusione delle spese processuali e di costituzione di parte civile. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.

I maltrattamenti messi in atto dalle due donne erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini mostrano i bimbi rimanere impotenti e pietrificati di fronte di fronte agli spintoni e alle percosse delle docenti, i piccoli non sono mai riusciti a raccontare nulla ai propri genitori. Nei filmati si vede addirittura una delle maestre rimproverare aspramente un bambino, strattonarlo e colpirlo al viso più volte con schiaffi. La scena avviene mentre gli altri bambini della classe sono seduti per terra e guardano l'aggressione.